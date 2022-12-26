Кавазашвили допустил, что Дзюбе пора закончить с футболом

Бывший страж ворот «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что форварду Артёму Дзюбе в свои 34 года пора повесить бутсы на гвоздь и заниматься бизнесом.

«Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо. И не надо мучить ни себя, ни других», - цитирует советского футболиста «Спорт День за Днём».

Вторым вариантом для Дзюбы Кавазашвили видит переезд в ту страну, где футбол совсем не развит, но там платят большие деньги, ибо в другом месте он играть не сможет.

С начала ноября Дзюба находится без клуба, так как расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». За этот клуб он провёл пять матчей и даже забил один гол – в ворота стамбульского «Фенербахче».