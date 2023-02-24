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Ари: «Пример Малкома и Клаудиньо подтолкнёт других бразильцев»

24 Февраля 2023 • 23:43 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший бразильский и российский форвард Ари прокомментировал получение зенитовцами Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Я думаю, что это будет хорошо для тех игроков из Бразилии, кто хочет играть за сборную России. Получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо поспособствует и желанию других бразильских футболистов получить гражданство России. Я желаю им здоровья, не получать травм, помочь сборной России в будущем», - цитирует Ари ТАСС.

Напомним, что сам Ари с 2018 года является гражданином России, он успел даже сыграть за основную сборную страны пару матчей, правда, голами не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Ари Клаудиньо Малком Филипе
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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