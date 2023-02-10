Васютин вспомнил забавный эпизод из периода жизни в Норвегии

Голкипер петербургского «Зенита» Александр Васютин вспомнил забавный эпизод из карьеры. Дело в том, что в 2018-2019 годах россиянин выступал в Норвегии за клуб «Сарпсборг» и раз в неделю к его команде приходил психолог.

«Вспомню необычный опыт: по одному разу в неделю перед тренировкой у нашей команды проходил сеанс с психологом. Пройдёт несколько дней после игры и вся команда собирается вместе в раздевалке, захватив с собой коврики для растяжки. После в помещении отключали весь свет, и тут начинал вещать психолог. Вопросы никто никакие не задавал, все молчали, а психолог говорил: «Дышите под такой счет, подумайте об этом, выдохните, отпустите всё», - цитирует Васютина пресс-служба «Зенита».

Но особенность занятий в том, что они велись на норвежском. И, по воспоминаниям футболиста, никто из легионеров после такого сеанса ничего не вынести для себя не мог, а легионеров, не знающих норвежский, тогда в «Сарпсборге» играло порядка семи.