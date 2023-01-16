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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михайлов: «ЕГЭ для меня было важнее перехода в «Шальке»

16 Января 2023 • 09:38 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Шальке 04
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21.01 17:30

Воспитанник «Зенита», а ныне полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов высказался об опыте выступлений за немецкий «Шальке 04». Напомним, что цвета команды из Гельзенкирхена россиянин защищал в прошлом сезоне.

19-летний футболист поблагодарил академию санкт-петербургского «Зенита», которая помогла ему оказаться в Германии, а также подчеркнул, что в момент перехода школьные экзамены были для него важнее предстоящего трансфера.

«Отлично помню, что экзамен по биологии был 18 июня, а клуб попросил в тот день приехать на базу пораньше. Попросили, чтобы я приехал позже. В тот момент для меня ЕГЭ было важнее», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

В общей сложности за «Шальке 04» Михайлов успел провести 10 матчей и забить в них один гол. В текущем сезоне на счету молодого полузащитника один мяч и две результативные передачи в 12 встречах за «Пари НН». 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Ярослав Михайлов Пари НН
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АЙНТРАХТ ФР ШАЛЬКЕ 04
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