Чухлов: «Я и старых бразильцев «Зенита» ещё не всех выучил»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов отреагировал на ротацию бразильских футболистов в петербургском клубе.

«Я и старых бразильцев ещё не всех выучил. А тут уже новые. Кого-то продают, кого-то отдают в аренду. Ничего не поймёшь. Не знаю, кому такая ротация нужна. Я понял одно: «Зениту» был нужен центральный защитник. И они его взяли», — заявил чемпион СССР - 1984 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, руководство «сине-бело-голубых» берёт на себя ответственность, приглашая 19-летнего Ренана вместо капитана команды Деяна Ловрена, также отметив, что вратарь Иван не был хуже других голкиперов «Зенита». По словам Чухлова, Куарезма был увереннее Михаила Кержакова и Даниила Одоевского, однако ему не дали раскрыться.

Напомним, что по условиям недавней сделки в Санкт-Петербург переезжают центральный защитник Роберт Ренан, полузащитник Ду Кейрос, а также на 16-летний полузащитник Педро Энрике. «Коринтианс» получил полноценные права на нападающего Юри Алберто и вратаря Ивана Куарезму.