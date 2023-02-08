Адамов: «Вторая часть сезона для «Зенита» будет тяжелее»

Молодой защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов поделился ожиданиями от второй части сезона, которая стартует уже через несколько недель.

«Я полагаю, она потяжелее будет, так как наш конкурент «Спартак» - в отличной форме, отрыв не столь большой. А в Кубке России нас ожидают игры на вылет. Всё зависит только от нас, выложимся на полную», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

Напомним, что «Зенит» может стать в пятый раз подряд чемпионом России, если выиграет РПЛ в этом году, отрыв от московского «Спартака» равен шести очкам. Минувшей зимой «Зенит» потерял из основного состава только защитника Деяна Ловрена, но быстро нашёл ему замену в виде перспективного бразильца Роберта Ренана.