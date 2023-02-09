Агент Сутормина: «Алексей чувствует себя великолепно»

Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев высказался о состоянии своего клиента перед весенней частью сезона. В текущем сезоне у зенитовца всего 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.

«Готовится на сборах к продолжению сезона, как и весь «Зенит». Набирает форму к чемпионату и чувствует себя великолепно. Настроен пробиться в основу и быть игроком основного состава. Он достаточно уверенный в себе футболист, в прошлом матче против «Урала» отдал голевую передачу, а сегодня – забил», - цитирует Клюева «Матч-ТВ».

Напомним, сегодня на сборах «Зенит» одолел с минимальным счётом «Урарту» из Армении, единственный гол со штрафного удара забил Сутормин. Это случилось на 59-й минуте матча.