В Нижнем Новгороде устроили красивую футбольную акцию. Несколько памятников и скульптур в центре города нарядили в новую форму «Пари НН». Получилось очень даже эффектно.

В субботу «Пари НН» проведёт гостевой матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита». Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 16:30. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что на текущий момент «Пари НН» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, то есть перед зоной стыковых игр.