Барбоза оценил возможность перехода Ренана в «Реал»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил перспективы подписания новичка «Зенита» Роберта Ренана мадридским «Реалом».

«Мне кажется, что слишком рано для трансфера, потому что рынок уже закрыт. До лета еще много времени. Посмотрим, но пока мне кажется преждевременным говорить о покупке», — заявил агент в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, «королевский» клуб может следить за молодым бразильцем, отметив, что 40 миллионов евро за Ренана являются адекватной суммой для «Реала». Барбоза считает, что, если защитник хорошо проведёт весеннюю часть сезона Премьер-лиги, то его трансферная стоимость может вырасти.

Напомним, что Роберт Ренан стал новичком «Зенита» во время зимнего трансферного окна, перейдя из «Коринтианса» в рамках сделки по Юри Алберто. Защитник ещё не присоединился к «сине-бело-голубым», находясь на сборах молодёжной сборной Бразилии.