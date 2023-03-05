Кто вылетит из Российской премьер-лиги, а кто сохранит прописку

В первой части нашей статьи Сергей Беседин разобрал лидеров текущего чемпионата, оценив их шансы на попадание в призовую тройку, теперь пришло время разобраться с теми, кто будет бороться за сохранение прописки в элите отечественного футбола.

«Сочи»

Трансферная политика в зимнее межсезонье:

Пришли:

Главный тренер – Бердыев

Тренер – Дмитрий Хохлов

Тренер – Дмитрий Кириченко

Тренер – Андрей Мацюра

Полузащитник – Мигель Силвейра (свободный агент)

Ушли:

Главный тренер – Вадим Гаранин

Полузащитник – Кирилл Ушатов («Енисей», аренда)

Полузащитник – Даниил Мартовой («Родина», аренда)

Самый южный клуб РПЛ зимой не сделал ни одного громкого трансфера, но всё равно стал самым обсуждаемым по этой теме. А всё дело в том, что «сочинцы» поменяли главного тренера, пригласив легендарного Курбана Бердыева. Приход такого специалиста и его возвращение в Россию стали одной из самых громких тем для обсуждения всего зимнего межсезонья. Единственный футболист, который пришёл вместе с Бердыевым в это трансферное окно – полузащитник Силвейра. Но на этом пополнение «Сочи» не закончилось, и вместе с Курбаном в клуб пришли ещё две легенды российского футбола в качестве его помощников: Дмитрий Хохлов и Дмитрий Кириченко. У Хохлова уже был самостоятельный опыт работы в московском «Динамо», поэтому очень любопытно будет посмотреть, как эти специалисты сработаются вместе. Интересно и то, что сейчас в «Сочи» во всей красе блистает самый любимый футболист Бердыева – эквадорец Кристиан Нобоа, с которым Бердыев выиграл два чемпионата России, а также серебро и выход в группу Лиги чемпионов с «Ростовом».

Мнение специалиста: Милан Вьештица (полузащитник «Жемчужины» Сочи – 2011)

- Какое место займёт «Сочи» в этом чемпионате?

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- Я не видел, как команда играет в этом году, поэтому мне сложно дать свой прогноз. Моё мнение больше основывается на интуиции. Думаю, должны улучшить своё положение в таблице и подняться на пару мест выше.

- Приход таких тренеров, как Бердыев и Хохлов, способен усилить команду?

- Конечно. Я хорошо их помню, когда сам играл в России. Против Хохлова приходилось выходить на поле лично, а «Рубин» Бердыева был очень хорошей тренерской командой.

Прогноз автора: 5-е место

На данный момент «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице, но отрыв от 4-го места всего лишь четыре очка. Приход Бердыева должен положительно сказаться на результатах команды. Учитывая былые заслуги и опыт Курбана и Хохлова, сделаем «Сочи» аванс и рискнём предположить, что «южане» поднимутся сразу на 4 строчки в турнирной таблице и закончат чемпионат на 5-м месте.

«Урал» Екатеринбург

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Полузащитник – Фаниль Сунгатулин («Спартак», выкуп после аренды)

Нападающий – Михаил Агеев («Волгарь», конец аренды)

Нападающий – Алексей Каштанов («Родина», выкуп)

Ушли:

Защитник – Алексей Герасимов («КАМАЗ», аренда)

Полузащитник – Остон Урунов (свободный агент)

Полузащитник – Рамазан Гаджимурадов («Динамо» Махачкала, аренда)

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Екатеринбургский «Урал» полностью выкупил права на нападающего Алексея Каштанова, чья судьба и карьера интересны тем, что он очень долго пробивался «к звёздам» через любительский футбол, КФК, ФНЛ-2. В остальном, в зимнее трансферное межсезонье «Урал» больше ничем не выделился и не запомнился. Виктор Гончаренко продолжает работать с тем составом, который у него был осенью, и делает это очень даже неплохо. Этот год екатеринбуржцы уже начали с хорошего настроя и прошли в Кубке России «Краснодар», оформив выход в полуфинал.

Мнение специалиста: Чисамба Лунгу (полузащитник «Урала» – 2010 – 2017)

- Какое место займёт «Урал» в этом чемпионате?

- Верю, что могут попасть в шестёрку.

- Не слишком ли высоко ты оцениваешь шансы своего бывшего клуба?

- Почему нет? До шестого места не такой большой отрыв.

- Следишь сейчас за игрой «Урала»?

- Стараюсь. Я ведь семь лет отыграл и прожил в Екатеринбурге, для меня этот город и клуб как родные.

- Тебе сейчас 32 года, и ты мог бы спокойно играть в РПЛ, учитывая, что сейчас уровень этого турнира упал, так как многие легионеры не хотят или не могут ехать в Россию. Были ли у тебя предложения вернуться?

- Раньше – были. В этом году не было. Сейчас я играю на родине, в Замбии, и нахожусь рядом со своей семьей. Но в будущем всё возможно, как говорят у вас, в России: никогда не говори «никогда».

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Прогноз автора: 11-е место

Ресурса «Урала» хватит на то, чтобы сохранить спокойно прописку в РПЛ на следующий сезон. Но вот замахнуться на большее вряд ли получится, поэтому наш прогноз: по итогам чемпионата «Урал» поменяется местами в таблице с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» Самара

Трансферная политика в зимнее межсезонье:

Пришли:

Защитник – Николай Рассказов («Спартак»)

Полузащитник – Алексей Зуев («Рубин»)

Полузащитник – Иван Бобёр («Чертаново»)

Нападающий – Владимир Сычевой (Писарский) («Оренбург»)

Нападающий – Бенджамин Гарре («Расинг»)

Нападающий – Владислав Шитов («Спартак», выкуп)

Ушли:

Защитник – Дмитрий Прищепа («Ротор», аренда)

Защитник – Алексей Никитенков («Велес», аренда)

Защитник – Ян Гудков («Текстильщик», аренда)

Полузащитник – Леонид Герчиков («Велес», аренда)

Полузащитник – Данил Липовой («Волгарь», аренда)

Полузащитник – Владимир Хубулов («Химки», аренда)

Полузащитник – Артём Соколов («Нижний Новгород», аренда)

Нападающий – Сергей Пиняев («Локомотив»)

Нападающий – Максим Глушенков («Локомотив»)

Самарские «Крылья Советов» в зимнее межсезонье смогли провести один из самых громких трансферов и подписали лучшего бомбардира турнира с российским паспортом Владимира Писарского. Было очевидно, что форвард уже перерос уровень «Оренбурга» и пойдёт на повышение. В качестве дальнейшего продолжения его карьеры многие специалисты говорили о том, что Владимир уедет в столицу и продолжит карьеру в одном из московских клубов. Но Писарский выбрал, пожалуй, самый неожиданный вариант в своей карьере и уехал на берега Волги, по сути, поменяв один провинциальный город и клуб на другой. Дела в новом клубе у нападающего начались даже лучше, чем можно было представить. Форвард забил два из трёх голов его новой команды в кубковом противостоянии с московским «Динамо» и добыл «Уралу» путёвку в следующий раунд. Получилось, что вместо перехода в московский клуб Писарский выбрал опцию огорчать и забивать голы столичным командам. Отметим ещё и подписание полузащитника Зуева, который тоже отличился голом в недавнем кубковом матче с «Динамо», а также переход защитника Николая Рассказова, который попытается перезапустить свою карьеру после неудач в «Спартаке».

Мнение специалиста: Мэтью Бут (защитник «Крыльев Советов» – 2004 – 2008)

- Какое место займут «Крылья Советов» в этом чемпионате?

- Всё зависит от мотивации игроков. Сейчас российские клубы не могут играть в еврокубках. Поэтому если раньше была мотивация занять даже 6-е место, чтобы получить возможность поиграть в еврокубках, то сейчас этого нет. Получается, что у середняков нет мотивации бороться за места выше. Займешь ты 10-е или 7-е место, особой разницы нет, главное – не вылететь.

- Можно ли сказать, что теперь для футболистов в РПЛ главный стимул – только финансовый?

- Для футболистов это всегда большой стимул (смеется). Конечно, если в контрактах есть пункт о хороших премиальных за победы в каждом матче – это отличный стимул выигрывать, а значит, и занимать более высокое место в таблице.

Прогноз автора: 10-е место

«Крылья» немного улучшат своё турнирное положение и поменяются местами в таблице с «Уралом».

«Пари НН» (Нижний Новгород)

Трансферная политика в зимнее межсезонье:

Пришли:

Главный тренер – Артём Горлов

Защитник – Виктор Александров («Рубин», выкуп)

Защитник – Маки Баньяк («Кайрат»)

Полузащитник – Денис Глушаков (свободный агент)

Полузащитник – Артём Соколов («Крылья Советов», аренда)

Нападающий – Владислав Яковлев (ЦСКА, аренда)

Нападающий – Русланбек Джиянов («Олимпик» Т)

Ушли:

Защитник – Илья Агапов (ЦСКА)

Защитник – Даниил Пенчиков («Актобе», аренда)

Защитник – Эльмир Набиуллин (разрыв контракта)

Полузащитник – Дмитрий Югалдин («Иртыш», аренда)

Полузащитник – Давид Кобесов(«Химки», аренда)

Нападающий – Милсон («Анкарагюджю», аренда)

В зимнее межсезонье «Пари НН» отметился тем, что подписал контракт с Денисом Глушаковым. Но куда больший резонанс вызвал факт приглашения нового главного тренера, которым стал молодой Артём Горлов. Приглашать на роль главного тренера в середине сезона человека, который никогда не тренировал на высшем уровне в России – очень большой риск со стороны руководства клуба. Горлов начинал свою тренерскую карьеру как тренер-аналитик в штабе у Александара Григоряна, а затем пытался добиться успеха в «Домодедово», дубле «Кубани» и «Долгопрудном». Нигде не получилось, более того, с «Кубанью» Горлов занял последнее место. Затем были попытки показать себя в Прибалтике. Получилось лучше с «Локомотивом» из Даугавпилса. С латышским «Локо» Артём добился пока своего главного достижения в большом футболе – вывел их в высший дивизион.

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Мнение специалиста: Марк Геранин (журналист, который пишет о футболе в Нижнем Новгороде)

- Какое место займёт «Пари НН» в этом чемпионате?

- Мне хочется, чтобы это было хотя бы 10-е место. Мы отстаём от 10-го места всего на два очка. Но у нас новый главный тренер, поэтому есть опасения, что можем упустить и нынешнее место, позволяющее избежать стыков.

- Почему есть опасения из-за тренера?

- Он никогда не работал на таком уровне, нет опыта.

- Почему же тогда его взяли в клуб?

- Потому что он очень похож на Юргена Клоппа (смеется). Шучу. Артём Горлов относится к поколению новых тренеров, таких как Юлиан Нагельсман. Он – тактический гик, который строит свой футбол по новым метрикам.

Прогноз автора: 13-е место

Назначение неопытного тренера не пройдёт бесследно для «Пари НН». У Горлова нет опыта работы на высшем уровне. Нет у него и опыта взаимодействия с игроками такого калибра, как тот же Глушаков. Поэтому наш прогноз очень неутешительный – «Пари НН» растеряет своё преимущество в шесть очков и финиширует в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

«Факел» Воронеж

Трансферная политика в зимнее межсезонье:

Пришли:

Тренер – Алексей Ребко

Полузащитник – Вячеслав Якимов («Краснодар», аренда с правом выкупа)

Полузащитник – Реда Рабеи («Ботев», аренда)

Полузащитник – Брахими («Ботев», аренда)

Нападающий – Евгений Марков (свободный агент)

Ушли:

Защитник – Евгений Шляков (расторжение контракта)

Защитник – Аслан Дашаев («Волга»)

Полузащитник – Олег Дмитриев (расторжение контракта)

Полузащитник – Алихан Шаваев (расторжение контракта)

Воронежский «Факел» осенью был самой миролюбивой командой РПЛ. Из 17 матчей подопечные Дмитрия Пятибратова сыграли вничью целых 10 игр. Для сравнения, на втором месте по этому показателю сразу четыре клуба: «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Крылья Советов», которые пять раз завершали свои матчи вничью. В зимнее межсезонье «Факел» пригласил двух футболистов болгарского «Ботева» – Брахими и Рабеи. Сумеют ли они помочь клубу в борьбе за выживание, учитывая, что уровень чемпионата Болгарии сейчас далеко не самый высокий? Ответ на этот вопрос дать очень сложно. Другим приобретением клуба стал опытный нападающий Евгений Марков. Однако уже на протяжении долгого времени Марков далёк от той игры и результатов, которые он показывал в «Тосно», где сделал себе имя. К сожалению, у форварда не получилось заиграть ни в московском «Динамо», ни в «Краснодаре», ни в тульском «Арсенале». Единственное, где он был неплох – это казанский Рубин, где форвард забил 5 голов в 22 матчах. Но с той поры прошло уже три года.

Мнение специалиста: Роман Витык (полузащитник «Факела» – 1998 – 2000)

- Какое место займёт «Факел» в этом чемпионате?

- На мой взгляд, 13-е или 14-е. Должны закончить в зоне стыковых матчей.

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- Получится ли у «Факела» сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон?

- Это уже будет зависеть от того, с кем придётся играть в стыках из ФНЛ. Но думаю, что получится.

Прогноз автора: 15-е место

Мало верится в то, что «Факел» сумеет удержаться даже на 14-м месте. За 17 матчей осенью воронежцы выиграли всего лишь один раз. С такой игрой и результатами вероятность того, что получится удержаться даже в зоне стыковых матчей, слишком маленькая. Поэтому наш прогноз для воронежского клуба неутешительный – предпоследнее место и вылет в ФНЛ.

«Локомотив» (Москва)

Трансферная политика в зимнее межсезонье:

Пришли:

Вратарь – Илья Лантратов («Химки»)

Защитник – Игорь Смольников (свободный агент)

Защитник – Херман Конти («Бенфика»)

Нападающий – Сергей Пиняев(«Крылья Советов»)

Нападающий – Максим Глушенков («Крылья Советов»)

Нападающий – Артём Дзюба (свободный агент)

Нападающий – Никита Хлынов (окончание аренды в «Форте»)

Ушли:

Защитник – Тин Едвай («Аль-Айн», аренда с правом выкупа)

Защитник – Марк Мампасси («Антальяспор», аренда)

Нападающий – Джирано Керк («Антверпен»)

Нападающий – Педриньо («Сан-Паулу», аренда)

Нападающий – Марко Раконьяц («Црвена Звезда», аренда)

Нападающий – Хлынов («Знамя», аренда)

Московский «Локомотив» сумел провести самый громкий трансфер этого зимнего межсезонья и подписал нападающего Артёма Дзюбу. Этот резонансный и громкий переход пока сыграл больше только в медийном плане. Наверно, не было ни одного СМИ, которое не сообщило бы об этом трансфере, а сколько самых разных комментариев и мнений взрывало информационное поле – можно сравнить разве что с фейерверками в Китае на Новый год. Люди спорят буквально на любые темы и придумывают самые разные пари: поможет Дзюба «Локо» или не поможет, забьёт ли больше или меньше пяти голов за оставшуюся часть чемпионата, найдёт ли он мотивацию или просто приехал подзаработать денег за пару месяцев? Если бы «Локомотив» играл в медиалиге, то точно выиграл бы от этого трансфера, даже если бы Дзюба не вышел ни разу на поле. Но пока Артём запомнился только ударом в каркас ворот первого кубкового матча со «Спартаком».

Куда более интересным выглядит другой трансфер, который «Локомотив» сумел провести в это межсезонье. Речь идёт о молодом нападающем Сергее Пиняеве, которому ещё несколько лет назад пророчили переход даже в английский «Манчестер Юнайтед». Однако ни в «Юнайтед», ни в другой чемпионат Сергей пока так и не уехал, но нельзя сказать, что его карьера не развивается. Пиняев живёт реальностью и прогрессирует из года в год. Показав хорошую игру в ФНЛ за свой родной клуб «Чертаново», он перешёл в «Крылья Советов», забил три гола в осенней части РПЛ за «Крылья», а сейчас у него новый вызов в карьере – Пиняев приехал покорять Москву. Учитывая, что его новый клуб отстаёт от самарцев на целых семь очков, кто-то справедливо может задать вопрос: пошёл ли Пиняев в таком случае на повышение или же, учитывая нынешнее турнирное положение «Локомотива», наоборот, сделал даже шаг назад? Ответить на этот вопрос одназначно пока очень сложно, но в этом и заключается одна из главных интриг всей весенней части российского чемпионата.

Мнение специалиста: Юрий Сёмин (главный тренер «Локомотива» – 1993 – 2005, 2009-2010, 2016 – 2020)

- Какое место займёт «Локомотив» в этом чемпионате?

- Они набрали всего 12 очков за 17 матчей. Впереди осталось ещё меньше игр – 13, и они отстают от 12-го места на 6 очков. У них только отставание ровно на половину очков, которые всего набрали. Будет очень тяжело.

- Сумеет ли команда спастись от вылета напрямую?

- В данном случае уже не всё даже зависит от них самих. Ближайшие конкуренты ведь тоже будут стараться набирать очки. Поэтому важно не только самим выигрывать, но ещё и надеяться на то, что «Нижний», «Крылья» и «Урал» будут терять очки. Тут уже простая математика, о которой я говорил. Им будет очень сложно. Когда ты набираешь всего 12 очков в 17 матчах, а на тебя давит ещё и отставание в 6-7 очков от конкурентов – такую задачу решить нелегко.

- Что, на ваш взгляд, будет самым сложным для «Локомотива» в борьбе за выживание?

- То, что они вынуждены бороться за выживание. Игроки, с которыми я работал, не привыкли к такому положению в таблице. Гильерме, Миранчук, Жемалетдинов, Игнатьев всегда боролись только за самые высокие места, за чемпионство, за медали. Они привыкли к этому. Сейчас же они смотрят в таблицу и видят себя в зоне вылета. Они понимают, что это не их место, они никогда не были в такой ситуации, никогда не боролись за то, чтобы не вылететь в ФНЛ. И это давит психологически, очень давит.

Прогноз автора: 12-е место

В данном случае посмеем не согласиться с великим Юрием Павловичем и рискнём предположить, что «Локомотив» сумеет собраться с силами, выползет из этой психологической и турнирной ямы, сумеет избежать стыковых матчей и сохранит прописку в РПЛ напрямую.

«Химки»

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Тренер – Ринат Билялетдинов

Защитник – Лео Андраде («Маритиму»)

Защитник – Никола Антич (свободный агент)

Защитник – Кристиан Тассано («Санта-Клара»)

Защитник – Петар Голубович («Олесунн»)

Защитник – Стефан Мелентиевич («Раднички»)

Защитник – Лев Скворцов (свободный агент)

Полузащитник – Давид Кобесов («Нижний Новгород», аренда)

Полузащитник – Маркос Гильерме (свободный агент)

Полузащитник – Лачезар Котев («Арда»)

Полузащитник – Жаниу Бикел (свободный агент)

Полузащитник – Владимир Хубулов («Крылья Советов», аренда)

Ушли:

Вратарь – Илья Лантратов («Локомотив»)

Защитник – Захар Волков (БАТЭ)

Защитник – Алексей Никитин (свободный агент)

Защитник – Егор Данилкин (свободный агент)

Защитник – Кирилл Боженов («Ростов», окончание аренды)

Полузащитник – Илья Камышев (расторжение контракта)

Полузащитник – Илья Кухарчук (расторжение контракта)

Полузащитник – Денис Глушаков (расторжение контракта)

Полузащитник – Александр Филин (расторжение контракта)

Полузащитник – Александр Ломовицкий («Рубин», окончание аренды)

Полузащитник – Данила Янов («СКА-Хабаровск», аренда)

Полузащитник – Александр Зуев (расторжение контракта)

В зимнее межсезонье «Химки» стали самой активной командой на трансферном рынке. Клуб подписал сразу 11 новых футболистов, что стало наибольшим количеством по сравнению с остальными участниками РПЛ. По сути, подмосковный клуб полностью обновил состав команды, ведь помимо 11 пришедших новичков ещё больше людей – целых 13 – покинуло коллектив. Среди тех, кто ушёл, отмечаем отдельно ветерана Дениса Глушакова, полузащитника Илью Кухарчука (чьи два важнейших гола принесли клубу победы над «Уралом» и «Краснодаром»), а также основного голкипера Илью Лантратова, перешедшего в московский «Локомотив», и вернувшегося из аренды в «Рубин» хавбека Александра Ломовицкого. Взамен «Химки» пригласили легионеров из португальского, польского, сербского и норвежского чемпионатов, а также Хубулова и Кобесова из «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов». Отмечаем также приход в качестве тренера опытнейшего Рината Билялетдинова. Сумеют ли новички клуба с ходу дать столь нужный клубу результат или же им потребуется время на раскачку – вот главный вопрос и интрига для тех, кто следит или болеет за «Химки».

Мнение специалиста: Виктор Головатенко (полузащитник «Химок» – 2007 – 2009)

- Какое место займут «Химки» в этом чемпионате?

- Думаю, всё у «Химок» будет хорошо. Мне сложно сказать цифру, будет это 14-е, 13-е или 12-е место – не берусь прогнозировать. Но они точно останутся в «вышке».

- Уход ключевых футболистов не скажется на команде?

- Это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. На их место взяли новых футболистов, которые должны показать, что тоже умеют играть.

- Одно дело, когда берут двух-трёх игроков для усиления конкретных позиций. Но менять почти весь состав по ходу сезона, это нормально?

- В чемпионате России очень большая пауза между осенней частью и весенней. Это не Англия, где почти нет перерыва между кругами. Поэтому говорить «по ходу сезона» не совсем корректно. По сути, у нас сейчас стартует новый турнир из 13 матчей, где всё начинается заново.

Прогноз автора: 14-е место

Отставание «Химок» от спасительного 12-го места – семь очков. Отыграть такую фору за 13 туров для команды, состав которой полностью поменялся в межсезонье – миссия практически нереальная. Но от зоны переходных матчей подмосковный клуб отстаёт всего лишь на одно очко, и в данном случае задача уже не выглядит слишком сложной. Поэтому ставим на то, что «химчане» сумеют закончить чемпионат в зоне стыковых матчей и их ждёт спасительный шанс остаться в РПЛ в переходном матче с кем-то из нынешних представителей ФНЛ.

«Торпедо» Москва

Трансферная политика в межсезонье:

Пришли:

Защитник – Юрий Журавлёв («Ахмат»)

Защитник – Евгений Шляков (свободный агент)

Защитник – Роман Юзепчук («Шахтёр» Солигорск)

Полузащитник – Илья Кухарчук (свободный агент)

Полузащитник – Джаджей («Атлетико Паранаэнсе», аренда)

Нападающий – Илья Стефанович («Волгарь»)

Нападающий – Йорди Рейна («Шарлотт»)

Ушли:

Президент – Илья Геркус

Защитник – Игорь Смольников (расторжение контракта)

Полузащитник – Богдан Рейхмен («КАМАЗ», аренда)

Полузащитник – Дамьен ЛеТаллек (расторжение контракта)

Полузащитник – Мухаммад Султонов (расторжение контракта)

Полузащитник – Артём Симонян (свободный агент)

Нападающий – Марк Коста («Маккаби Бней-Рейне», аренда)

Нападающий – Денис Лаптев (расторжение контракта)

Пациент скорее жив, чем мёртв. Эта фраза очень хорошо подходит к описанию положения московского «Торпедо» в нынешнем чемпионате России. Всего лишь семь забитых голов в 17 матчах, одна победа и шесть очков – нет более безнадёжного аутсайдера в турнире, чем московский клуб. К слову, «Торпедо» стало единственным участником из всей РПЛ, кого в межсезонье покинул президент. Речь идёт об Илье Геркусе, который явно не рассчитывал на то, что его команда (уже бывшая) так провалит турнир.

Зимой активно ходили слухи о том, что «автозаводцы» могут пополнить свой состав Артёмом Дзюбой, но он в итоге оказался в «Локомотиве». Вряд ли нападающий Стефанович из «Волгаря» и Рейна из «Шарлотт», которых клуб подписал в зимнее межсезонье, сумеют хоть как-то помочь «Торпедо» выбраться хотя бы в зону переходных матчей за право остаться в РПЛ.

Мнение специалиста: Валерий Абрамов (нападающий «Торпедо» – 1969 – 1975)

- Какое место займёт «Торпедо» в этом чемпионате?

- Вылетит. Слишком большой отрыв даже от зоны стыковых матчей и команд ФНЛ. Очень обидно, что такой клуб не может никак вернуться к нормальной жизни и игре.

- Разве 7 очков – это большой отрыв?

- К сожалению, да.

- Но ведь до конца ещё 13 туров!

- Может быть, для ЦСКА этой дистанции достаточно, чтобы отыграть такой отрыв. Но вы же видели, как играет нынешнее «Торпедо». Если они за 17 матчей набрали всего шесть очков, сколько тогда смогут набрать в 13 матчах?

Прогноз автора: 16-е место

Нынешнему «Торпедо» не помогло бы даже подписание Лионеля Месси или Килиана Мбаппе. Нет никаких сомнений в том, что «автозаводцы» закончат чемпионат на самом дне турнирной таблицы.

Сергей Беседин, специально для Euro-Football.Ru