«Пари НН» может объявить о переходе Мкртчяна в конце недели

Вопрос о переходе молодого армянского защитника Стёпы Мкртчяна в «Пари НН» решится в конце недели – 27 января, сообщили порталу Metaratings представители клуба «Арарат-Армения».

Сейчас 19-летний футболист уже тренируется в составе нижегородцев, не так давно игрок дебютировал в основном составе сборной Армении.

Напомним, нижегородцы в РПЛ перед зимней паузой расположились на 12-м месте, у «горожан» - 19 набранных очков после 17 туров, отрыв от зоны стыковых матчей солидный, однако его всё ещё легко упустить – шесть очков.

Первый весенний тур нижегородцы начнут в гостях у петербургского «Зенита», являющегося лидером РПЛ.