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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» может объявить о переходе Мкртчяна в конце недели

23 Января 2023 • 21:40 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Вопрос о переходе молодого армянского защитника Стёпы Мкртчяна в «Пари НН» решится в конце недели – 27 января, сообщили порталу Metaratings представители клуба «Арарат-Армения».

Сейчас 19-летний футболист уже тренируется в составе нижегородцев, не так давно игрок дебютировал в основном составе сборной Армении.

Напомним, нижегородцы в РПЛ перед зимней паузой расположились на 12-м месте, у «горожан» - 19 набранных очков после 17 туров, отрыв от зоны стыковых матчей солидный, однако его всё ещё легко упустить – шесть очков.

Первый весенний тур нижегородцы начнут в гостях у петербургского «Зенита», являющегося лидером РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Трансферы футбола - зима 2023 Стёпа Мкртчян
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