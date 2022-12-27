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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский: «Такую команду как «Зенит» в РПЛ больше не увидишь»

27 Декабря 2022 • 22:00 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Центральный полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о лидере РПЛ в текущем сезоне – петербургском «Зените».

«Зенит» нужно выносить за скобки. Настолько высок класс их игроков на всех позициях, да и на скамейке», - цитирует Газинского «Чемпионат».

Игрок назвал несколько игроков – это бразильцы Малком, Дуглас Сантос и Клаудиньо, опорник Вильмар Барриос. И заявил, что даже половина состава «Зенита» в их лице на поле решает все задачи.

«Такую команду как «Зенит» в РПЛ больше не увидишь», - отмечает Газинский.

«Зенит» выигрывал чемпионат России последние четыре сезона и идёт на первом месте в сезоне текущем. У команды из города с берегов Невы 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Газинский
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