Горлов – основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН»

Основным кандидатом на пост главного тренера нижегородского «Пари НН» является Артём Горлов – действующий главный тренер красноярского «Енисея». Об этом пишет «РБ Спорт».

Специалист руководит сибирским клубом с лета 2022 года и довольно удачно – «Енисей» идёт в зоне стыковых матчей в Первой лиге, занимая четвёртое место. У сибиряков 34 очка, а отставание от первой строчки – семь очков. До этого Горлов возглавлял «Знамя Труда».

Напомним, что без главного тренера без приставки «и.о» нижегородцы играют с середины ноября, когда команду покинул молодой российский тренер Михаил Галактионов – он ушёл спасать от вылета столичный «Локомотив».