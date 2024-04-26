Корнеев извинился после скандального эфира на «Матч ТВ»

Известный спортивный функционер Игорь Корнеев является экспертом телеканала «Матч ТВ». Накануне во время эфира Корнеев раскритиковал «Пари НН» и его футболистов. Давая комментарий, эксперт позволял себе использовать ненормативную лексику. Теперь Корнеев извинился за свой скандальный эфир.

«Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно», - слова Корнеева приводит «Матч ТВ».

Корнеев также заверил всех, что подобного рода высказываний с его стороны больше не будет.

В последнем матче Премьер-лиги «Пари НН» проиграл на своём поле «Локомотиву» со счётом 2:3, хотя ещё до 75-й минуты вёл с разницей в два гола. На текущий момент команда Сергея Юрана располагается на 10-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч «Пари НН» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Ахмата» на выезде.