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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ожидал большего, но такое бывает»

26 Апреля 2024 • 14:31 Комментировать

Александр Алаев, президент РПЛ, дал свой комментарий о вчерашнем матче между ЦСКА и «Спартаком» в 21-м туре Премьер-лиги.

Алаев отметил, что ожидал большего от центральной встречи тура.

Напомним, команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, игра завершилась нулевой ничьей.

- Я был на стадионе. Ожидал большего, но такое бывает. Многое на кону, травмы. Есть некое разочарование от дерби, не было огня, но была поддержка и арбитраж, - приводит слова президента РПЛ «Матч ТВ».

В активе команды Владимира Слишковича 39 баллов, клуб идёт на шестой строчке в таблице чемпионата. «Армейцы» под руководством Владимира Федотова набрали 38 очков и идут на одну позицию ниже «красно-белых».

Отметим, что «Локомотив» станет следующим соперником «Спартака», матч пройдёт на стадионе «красно-белых» 28 апреля. В тот же день ЦСКА на выезде сыграет против «Балтики».


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