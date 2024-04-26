Президент РПЛ – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ожидал большего, но такое бывает»

Александр Алаев, президент РПЛ, дал свой комментарий о вчерашнем матче между ЦСКА и «Спартаком» в 21-м туре Премьер-лиги.

Алаев отметил, что ожидал большего от центральной встречи тура.

Напомним, команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, игра завершилась нулевой ничьей.

- Я был на стадионе. Ожидал большего, но такое бывает. Многое на кону, травмы. Есть некое разочарование от дерби, не было огня, но была поддержка и арбитраж, - приводит слова президента РПЛ «Матч ТВ».

В активе команды Владимира Слишковича 39 баллов, клуб идёт на шестой строчке в таблице чемпионата. «Армейцы» под руководством Владимира Федотова набрали 38 очков и идут на одну позицию ниже «красно-белых».

Отметим, что «Локомотив» станет следующим соперником «Спартака», матч пройдёт на стадионе «красно-белых» 28 апреля. В тот же день ЦСКА на выезде сыграет против «Балтики».