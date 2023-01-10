Пресс-служба петербургского «Зенита» официально объявила о том, что бразильский голкипер Иван Куарезма покидает Санкт-Петербург. Продолжит карьеру 25-летний вратарь на родине.

Напомним, что в «Зените» игрок выступал в рамках арендного соглашения с «Коринтиансом». Он пришёл в петербургский клуб летом 2022 года вместе с другим новичком «сине-бело-голубых» - защитником Густаво Мантуаном.

Куарезма практически не получал игровой практики в составе лидера РПЛ и играл лишь в Кубке России. В четырёх матчах турнира он пять раз пропустил, дважды отстоял «на ноль».

Ранее сообщалось, что Куарезма уже нашёл себе новый клуб - это «Васко да Гама».