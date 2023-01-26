Радченко: «Дзюба будет мотивирован на матч против «Зенита», если перейдёт в «Пари НН»

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко прокомментировал возможный трансфер Артёма Дзюбы в нижегородский клуб «Пари НН». Правда, и в этот клуб переход форварда может сорваться, ведь ранее Дзюбу связывали и с клубами из Турции, и с «Химками», и с московским «Торпедо» - ни с кем из списка 34-летний нападающий контракт не подписал.

«Артём будет мотивирован на матч с «Зенитом», если трансфер случится. К игре он подойдёт в хорошей форме, хоть и мало игровой практики имел до этого», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, в первом официальном весеннем матче РПЛ «Зенит» примет дома «Пари НН». До этого Дзюба семь лет своей карьеры провёл в петербургском клубе. «Сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, нижегородцы идут на 12-й строчке.