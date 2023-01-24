Мостовой оценил перспективы Глушакова в «Пари НН»

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой высказался о перспективах Дениса Глушакова в «Пари НН».

«В «Химках» он демонстрировал хорошие физические данные. «Пари НН», конечно же, нужны такие футболисты. Перейти туда — правильное решение. Именно такие игроки могут помочь команде закрепиться в середине таблицы», — заявил экс-полузащитник «Спартака» в интервью«Чемпионату». По мнению эксперта, Глушаков может выступать до 40 лет при своём уровне игры и опыте и быть полезным до команд РПЛ.

Напомним, что полузащитник уже прибыл в расположение «Пари НН» для прохождения просмотра. Предыдущим местом работы Дениса были «Химки», сотрудничество с которыми было прекращено в январе.