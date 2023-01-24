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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой оценил перспективы Глушакова в «Пари НН»

24 Января 2023 • 18:49 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой высказался о перспективах Дениса Глушакова в «Пари НН».

«В «Химках» он демонстрировал хорошие физические данные. «Пари НН», конечно же, нужны такие футболисты. Перейти туда — правильное решение. Именно такие игроки могут помочь команде закрепиться в середине таблицы», — заявил экс-полузащитник «Спартака» в интервью«Чемпионату». По мнению эксперта, Глушаков может выступать до 40 лет при своём уровне игры и опыте и быть полезным до команд РПЛ.

Напомним, что полузащитник уже прибыл в расположение «Пари НН» для прохождения просмотра. Предыдущим местом работы Дениса были «Химки», сотрудничество с которыми было прекращено в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Денис Глушаков Пари НН
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