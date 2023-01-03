Колыванов: «Спартак» не сдастся, пока есть шансы бороться»

Российский тренер Игорь Колыванов порассуждал о второй части сезона в РПЛ. Напомним, пока национальное футбольное первенство России на зимней паузе, чемпионат возобновится в первые мартовские выходные.

«Спартак» не сдастся, пока есть шансы бороться. В том году «Динамо» пыталось зацепиться, но немножко не хватило ресурсов», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Специалист добавил, что пока РПЛ – чемпионат одной команды – «Зенита». И действительно, «сине-бело-голубые» брали чемпионство в российской лиге все последние четыре сезона. А ещё у петербуржцев отличная скамейка запасных.