​Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Пари НН»

В одном из субботних матчей чемпионата России сыграют «Зенит» и «Пари НН». Своими ожиданиями от этой игры поделился известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«Зенит» - безоговорочный фаворит в матче с «Пари НН». У них все в строю и все здоровы. Игра на Кубок показала, что «Зенит» может играть полуосновным или вторым составом. Не верю, что «Пари НН» может что-то преподнести «Зениту», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.