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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников назвал лучших легионеров в РПЛ

27 Января 2023 • 21:47 Комментировать
Зенит
...
Лусаил Сити
Через 12 ч. 45 мин.

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос о том, какого легионера в чемпионате России он считает лучшим на данный момент. Он остановился на двух кандидатурах с бразильским гражданством.

«Лучший легионер играет в «Зените», определённо, это либо Клаудиньо, либо Вендел», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Клаудиньо в текущем сезоне провёл за «сине-бело-голубых» 19 встреч, в которых забил три гола и отдал восемь ассистов. Вендел в 22 матчах забил восемь голов и отдал три голевых паса.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, у клуба 42 очка и потенциальное чемпионство может стать для петербургского клуба уже пятым подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Сенников Клаудиньо Маркус Вендел
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ЗЕНИТ ЛУСАИЛ СИТИ
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