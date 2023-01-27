Сенников назвал лучших легионеров в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос о том, какого легионера в чемпионате России он считает лучшим на данный момент. Он остановился на двух кандидатурах с бразильским гражданством.

«Лучший легионер играет в «Зените», определённо, это либо Клаудиньо, либо Вендел», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Клаудиньо в текущем сезоне провёл за «сине-бело-голубых» 19 встреч, в которых забил три гола и отдал восемь ассистов. Вендел в 22 матчах забил восемь голов и отдал три голевых паса.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, у клуба 42 очка и потенциальное чемпионство может стать для петербургского клуба уже пятым подряд.