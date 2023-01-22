Сергеев – о сборах «Зенита»: «Время остаётся только на сон»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился, как проходят сборы «сине-бело-голубых», лидер РПЛ проводит их в Катаре.

«Сегодня отрабатывали быстрые атаки, в воскресенье будет полноценная двусторонняя игра. Улыбок стало меньше. Время остается только на сон, ну и на общение с родными и близкими. А так времени нет — тренировки и восстановление», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

В Катаре «Зенит» пробудет до 28 января, а после релоцируется в ОАЭ – там петербуржцы проведут второй сбор, его даты – с 1 по 16 февраля.

В чемпионате России «Зенит» лидирует с шестиочковым преимуществом, до конца сезона – 13 туров. Всего у коллектива Сергея Семака 42 набранных очка.