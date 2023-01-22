Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев – о сборах «Зенита»: «Время остаётся только на сон»

22 Января 2023 • 01:11 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился, как проходят сборы «сине-бело-голубых», лидер РПЛ проводит их в Катаре.

«Сегодня отрабатывали быстрые атаки, в воскресенье будет полноценная двусторонняя игра. Улыбок стало меньше. Время остается только на сон, ну и на общение с родными и близкими. А так времени нет — тренировки и восстановление», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

В Катаре «Зенит» пробудет до 28 января, а после релоцируется в ОАЭ – там петербуржцы проведут второй сбор, его даты – с 1 по 16 февраля.

В чемпионате России «Зенит» лидирует с шестиочковым преимуществом, до конца сезона – 13 туров. Всего у коллектива Сергея Семака 42 набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборы Иван Сергеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
01:38 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Главным приобретением для «Локомотива» будет возвращение Жемалетдинова»
01:28 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал лучших иностранных тренеров в РПЛ
01:18 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «На первом сборе Семак будет суров»
01:11 · Россия. Премьер-лига
Сергеев – о сборах «Зенита»: «Время остаётся только на сон»
01:09 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил трансферную кампанию «Локомотива»
00:59 · Россия. Премьер-лига
Шабаров может возглавить российскую молодёжную сборную вместо Галактионова
00:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская заявила, что «Локомотив» не заметит отъезда Керка
21 Января
23:32 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал лучшего зарубежного тренера в истории российского футбола
23:00 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что Дзюбе лучше продолжить карьеру в России
22:40 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не соглашался на аренду Хаджикадунича в «Мальорку», клуб может пойти в суд
22:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Керка подтвердил, что игрок перебрался в «Антверпен»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Дзюба никому не нужен» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов рассказал, почему Агаларов перестал забивать
21:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым
20:54 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» не торопятся с возрождением второй команды
Все новости
Рекомендуем