Черевченко – главный тренер «Факела»

«Факел» объявил о назначении Игоря Черевченко на должность главного тренера команды. Срок контракта, который подписал 49-летний специалист, не раскрывается.

Напомним, что после четырёх подряд поражений в Премьер-лиге «Факел» объявил об отставке Сергея Ташуева, объяснив это семейными обстоятельствами тренера.

«Факел» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда теперь уже Игоря Черевченко проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Сочи» на выезде.

Игорь Черевченко в последние месяцы находился без тренерской работы после ухода из «Истиклола» (Таджикистан).