Агент сообщил, что условия нового контракта Караваева с «Зенитом» согласованы

Иван Бакулин, агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева рассказал о переговорах с петербургским клубом по новому контракту 27-летнего футболиста.

По словам агента, соглашение пока не подписано, но его основные условия уже согласованы. Напомним, действующий контракт Караваева с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета текущего года.

«На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет», — приводит слова Бакулина Sport24.

Также агент подчеркнул, что продолжение карьеры в «Зените» было для Караваева приоритетным вариантом. Дальнейшая судьба футболиста теперь зависит от решения клуба.

В нынешнем сезоне Караваев провёл за «Зенит» 16 матчей и отметился двумя результативными передачами.