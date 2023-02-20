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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, что условия нового контракта Караваева с «Зенитом» согласованы

20 Февраля 2023 • 13:17 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Иван Бакулин, агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева рассказал о переговорах с петербургским клубом по новому контракту 27-летнего футболиста.

По словам агента, соглашение пока не подписано, но его основные условия уже согласованы. Напомним, действующий контракт Караваева с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета текущего года.

«На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет», — приводит слова Бакулина Sport24.

Также агент подчеркнул, что продолжение карьеры в «Зените» было для Караваева приоритетным вариантом. Дальнейшая судьба футболиста теперь зависит от решения клуба.

В нынешнем сезоне Караваев провёл за «Зенит» 16 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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