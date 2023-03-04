Ловчев сделал обширный прогноз на весеннюю часть в РПЛ: «Зенит» — чемпион, Промес — лучший бомбардир

Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился прогнозом на остаток сезона в РПЛ.

«Чемпион — «Зенит». Питер не станет чемпионом только в том случае, если создаст проблемы сам себе. Если будет играть в полную силу, шансов нет ни у кого. Тройка — «Зенит», «Спартак»/ЦСКА», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

По мнению эксперта, нападающий «Спартака» Квинси Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ, «Торпедо» и «Химки» покинут высший дивизион, форвард «Локомотива» Артём Дзюба забьет 6-7 голов, «Сочи» с Курбаном Бердыевым не попадет в топ-6, а «железнодорожники» уйдут из зоны стыков.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. На втором месте идет «Спартак», имея в своей копилке 36 очков, а замыкает тройку «Ростов» (35 баллов).