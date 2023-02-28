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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России — она для меня потеряет всяческий интерес»

28 Февраля 2023 • 12:17 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о возможном выступлении бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России. Напомним, 24 февраля легионеры получили российские паспорта.

Лахиялов отметил, что не поддерживает натурализацию, так как места в национальной команде, которые могли бы достаться российским игрокам, теперь займут иностранцы.  

«Если они будут выступать за сборную России — она для меня потеряет всяческий интерес», — цитирует Лахиялова Sport24.

В нынешнем сезоне «Малком» провёл за «Зенит» 23 игры, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету Клаудиньо три гола и восемь ассистов в 19 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Шамиль Лахиялов Клаудиньо Малком Филипе
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