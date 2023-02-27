Каккоев – о победе над «Звездой»: «Было много ошибок, будем исправлять»

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев подвёл итоги удачного для себя и своей команды матча в Кубке России против петербургской «Звезды». Игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге сегодня на стадионе «Кировец», напомним, завершилась уверенной победой нижегородского коллектива – 2:0, а Каккоев забил первый гол своей команды на 34-й минуте.

«Приятно отличиться в родном Питере. Тем более что в принципе забиваю довольно редко. Приятно и то, что мы выиграли, однако по игре мы допустили много ошибок – будем исправлять, впереди первый матч весны против «Зенита», - цитирует Каккоева «Матч ТВ».

Напомним, что одноклубник и друг Каккоева Тимур Сулейманов отдал ему свой приз лучшего игрока сегодняшнего матча.