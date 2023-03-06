Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 18-го тура РПЛ.

- Кто преподнес самую большую неожиданность в этом туре?

- Назову в качестве такового поражение «Ростова» от «Локомотива».

- Вас больше удивил хет-трик Дзюбы, или не готовность ростовчан к весеннему отрезку чемпионата?

- Все вместе. Дзюба забил три мяча, и его уровень известен. Он много раз подтверждался на российском уровне. Но при этом было важно, чтобы он смог играть на своем уровне. Для этого надо, чтобы команда была готова. Тогда Дзюбе легче выполнять свои функции. В прошлом году игра «Локомотива» не была выстроена и перед ним стояла задача выправить непростую ситуацию. Клуб почистили, сменили тренеров. Как можно приглашать столько специалистов из-за рубежа? У нас что, Африка? Мы сами не знаем, что такое футбол? Первые матчи все равно не дадут выйти на необходимый уровень – были два кубковых поражения. Но зато они послужили хорошей подготовкой к встрече с «Ростовом». Не могу сказать, что уже прекрасно, потому, что у ростовчан были моменты до того, как гости забили первый мяч. Но победа «Локомотиву» в данной ситуации была нужнее.

- Как оцениваете осечку ЦСКА? Команда и дальше будет катиться вниз по таблице?

- «Армейцы» проиграли, но это не стало для меня неожиданностью. Потому что сочинцев возглавил Бердыев.

- «Спартак» не смог выиграть у «Урала». Удивлены?

- «Урал» не проигрывает с момента прихода Ганчаренко, поэтому тоже не могу сказать, что это неожиданность.

- Как оцениваете уровень судейства в этом туре, потому что были результативные ошибки, как в матче «Спартак» - «Урал»?

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- Бог одной рукой дает, другой отнимает. За несколько минут до конца матча у гостей была сумасшедшая возможность выиграть. Но судья допустил ошибку, поэтому фортуна не позволила забить в том спорном моменте.

- «Спартак» потерял очки, и отрыв от «Зенита» вырос до 8 очков. Он отыгрываемый?

- Шансы «Зенита» предпочтительнее шансов любых других клубов. Это просто объясняется: у питерцев состав наиболее сильный и возможности больше, чем у других. Семаку удается поддерживать настрой на победу. Это непросто. Выиграть сложнее, чем удержаться наверху. Ему это удается. Он сохраняет боевой настрой, эмоции у ребят. Они воодушевлены. Это не просто механически выполняющие свою работу люди. Механика тут малоэффективна. Надо, чтобы это шло от сердца. Тогда эффект будет выше.

- Все аутсайдеры в этом туре набрали очки: «Локомотив», «Торпедо», «Химки» и «Факел». Очем это говорит?

- О том, что наш чемпионат непростой. Нельзя назвать его высококлассным, но это чемпионат относительно равных команд. Есть небольшая группа, которая выделяется, но между основной массой участников различия незначительные. Многое зависит от нюансов, от подготовки. Практически любая команда может выиграть у любой.

- Джорджевич забил два мяча, как и Литвинов с Малкомом. Дзюба – три. Кто для вас герой тура?

- Я не видел всех матчей целиком. Но если брать все события, которые были раньше, например, критику в адрес Дзюбы, для профессионала важно сохранять уверенность в себе и не опускаться. Неудачи бывают у всех, но поднимаются далеко не все. В этом смысле отмечу Дзюбу. У него большой волевой запас, который позволяет ему справляться со сложностями.

- Как оцените падение посещаемости на матчах? В Краснодарском крае она упала почти до 80 процентов.

- Это из-за паспорта болельщиков. Когда его не было, то посещаемость была нормальная. С одной стороны, порядок на стадионах нужен. Недопустимо, чтобы были безобразия, бросали бананы, и нельзя было найти виновного. Или оставлять без наказания оскорбительные плакаты в адрес Яшина и других людей. Но при этом есть моменты, которые не учтены. Нельзя жизнь загонять в жесткие рамки. Если я не болельщик, но решил прийти на матч, то я не смогу теперь этого сделать. Это неправильно. Одно дело, когда люди специально приезжают на чемпионат мира. Они оформляют документы. Но в рамках внутреннего чемпионата должны быть доступные вещи.

Елена Григорьевская