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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новосельцев: «Уверен, Горлов хорошо покажет себя в РПЛ»

27 Февраля 2023 • 18:00 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев оценил шансы наставника «Пари НН» Артёма Горлова проявить себя в РПЛ с лучшей стороны.

«Я слышал о Горлове лестные высказывания от Александра Григоряна, поэтому я не удивлен. Думаю, этот тренер хорошо покажет себя в Премьер‑лиге достаточно скоро», - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Горлов провёл первый официальный матч у руля нижегородцев и не подвёл – его парни на выезде обыграли «Звезду» из Санкт-Петербурга в Кубке России – 2:0. Теперь молодого тренера и его коллектив ждёт серьёзное испытание – 4 марта в рамках РПЛ «Пари НН» встретится с «Зенитом», который вновь рвётся к чемпионству.

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Новосельцев Пари НН Артём Горлов
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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