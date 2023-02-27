Новосельцев: «Уверен, Горлов хорошо покажет себя в РПЛ»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев оценил шансы наставника «Пари НН» Артёма Горлова проявить себя в РПЛ с лучшей стороны.

«Я слышал о Горлове лестные высказывания от Александра Григоряна, поэтому я не удивлен. Думаю, этот тренер хорошо покажет себя в Премьер‑лиге достаточно скоро», - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Горлов провёл первый официальный матч у руля нижегородцев и не подвёл – его парни на выезде обыграли «Звезду» из Санкт-Петербурга в Кубке России – 2:0. Теперь молодого тренера и его коллектив ждёт серьёзное испытание – 4 марта в рамках РПЛ «Пари НН» встретится с «Зенитом», который вновь рвётся к чемпионству.