Широков – о Кержакове: «Работать на Кипре – это лучше, чем сидеть, нигде не работая»

Бывший российский полузащитник Роман Широков прокомментировал весть о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Работать на Кипре – это лучше, чем сидеть, нигде не работая. Наверное, в любом чемпионате можно себя как-то проявлять, даже если это чемпионат Кипра», - цитирует Широкова портал VseProSport.

Напомним, что прежним местом работы был клуб РПЛ – «Нижний Новгород», он занял с клубом 11 место после 30 туров сезона. Бывший форвард покинул нижегородский коллектив в конце прошлого сезона из-за того, что руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.