Кассьерра: «На каждый матч выхожу с желанием забить»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свой гол в товарищеской игре против «Арарат-Армении» (1:1).

По словам Кассьерры, его гол стал результатом многочисленных отработок стандартных положений на тренировках и своего огромного желания отличиться.

«На каждый матч выхожу с желанием забить и сегодняшний не был исключением. Да, в первом тайме была хорошая возможность открыть счёт, но я её не реализовал. Немного разозлился на себя», — сказал Кассьерра в видео пресс-службы «Зенита».

Также колумбиец сообщил, что сейчас петербургская команда находится в хорошем состоянии и готова ко второй части сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ 25-летний Кассьерра провёл 14 матчей и отдал в них три результативные передачи, не забив при этом ни одного гола.