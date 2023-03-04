​Малком ответил, как можно называть его после получения российского паспорта

Недавно атакующий полузащитник «Зенита» Малком получил российский паспорт. После субботней игры Премьер-лиги против «Пари НН» 25-летний футболист высказался на этот счёт.

«Теперь я русский бразилец. Очень доволен», - сказал Малком, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также Малком ответил на вопрос, как теперь его можно называть на российский лад.

«Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо!» - сказал футболист.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Пари НН» на своём поле со счётом 3:0. Малком стал автором дубля. Ещё один гол на свой счёт записал Александр Ерохин.