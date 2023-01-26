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Пономарёв — о Дзюбе: «С ним давно уже надо заканчивать»

26 Января 2023 • 11:59 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».

Ранее известный журналист Иван Карпов сообщил о том, что 34-летний форвард уже заключил соглашение с нижегородским клубом, однако в «Пари НН» эту информацию опровергли.

По мнению ветерана, Дзюба растерял игровую форму и уже не в состоянии помочь своей новой команде.

«Пусть идёт и там мешается, всё равно его выгонят. На него играют только как на столба. Сейчас ему уже за 30 далеко, так что здесь движение не то, реакция не та. С ним надо заканчивать давно уже», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь». Последним клубом опытного футболиста на сегодняшний день остаётся турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Пари НН Владимир Пономарёв
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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