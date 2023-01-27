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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин не смог сказать, кто лучше — Малком или Промес

27 Января 2023 • 16:36 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин попытался сравнить нападающего «Спартака» Куинси Промеса с игроком «Зенита» Малкомом Филипе.

Специалист не смог выбрать лучшего среди двух легионеров, отметив, что и нидерландец, и бразилец являются сильными игроками.

«Это можно определить внутри команды — и только тренер. И Промес, и Малком хороши», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 23 игры, забив в них 17 голов и отдав семь результативных передач. На счету 25-летнего Малкома 15 мячей и семь ассистов в тех же 23 встречах.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Сёмин Куинси Промес Малком Филипе
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