Сёмин не смог сказать, кто лучше — Малком или Промес

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин попытался сравнить нападающего «Спартака» Куинси Промеса с игроком «Зенита» Малкомом Филипе.

Специалист не смог выбрать лучшего среди двух легионеров, отметив, что и нидерландец, и бразилец являются сильными игроками.

«Это можно определить внутри команды — и только тренер. И Промес, и Малком хороши», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 23 игры, забив в них 17 голов и отдав семь результативных передач. На счету 25-летнего Малкома 15 мячей и семь ассистов в тех же 23 встречах.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков.