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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колодин: «Россияне «Зенита» не слабее бразильцев»

02 Марта 2023 • 00:04 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.17 X 7.30 2 17.00
04.03 16:30

Бывший динамовец Денис Колодин, успевший поиграть за сборную России в её лучшие годы, сравнил российских и бразильских игроков петербургского «Зенита».

«Абсолютно в любом чемпионате и у любой команды есть конкуренты. И не факт, что бразильцы «Зенита» гораздо сильнее российских игроков. Просто надо поменять голову и понять, что российские футболисты не слабее этих бразильцев. Не Месси же приехал», - цитирует Колодина «Матч ТВ».

«Зенит» на данный момент уверенно движется к чемпионству в РПЛ, уже пятому подряд. Ранее бразильские легионеры питерцев Малком Филипе и Клаудиньо получили российские паспорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Колодин
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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