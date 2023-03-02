Колодин: «Россияне «Зенита» не слабее бразильцев»

Бывший динамовец Денис Колодин, успевший поиграть за сборную России в её лучшие годы, сравнил российских и бразильских игроков петербургского «Зенита».

«Абсолютно в любом чемпионате и у любой команды есть конкуренты. И не факт, что бразильцы «Зенита» гораздо сильнее российских игроков. Просто надо поменять голову и понять, что российские футболисты не слабее этих бразильцев. Не Месси же приехал», - цитирует Колодина «Матч ТВ».

«Зенит» на данный момент уверенно движется к чемпионству в РПЛ, уже пятому подряд. Ранее бразильские легионеры питерцев Малком Филипе и Клаудиньо получили российские паспорта.