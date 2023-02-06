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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет»

06 Февраля 2023 • 09:16 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Экс-нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» Ари поделился мнением о том, смог бы «Зенит» выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы, если бы российские команды не были отстранены от международных турниров.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Также, по мнению футболиста, «сине-бело-голубые» могли бы побороться за попадание в тройку сильнейших команд чемпионата Бразилии, навязав серьёзную конкуренцию в соперничестве за чемпионский титул «Фламенго» и «Палмейрасу».

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ подряд. После 17 туров текущего сезона чемпионата России петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка. В 2008 году «сине-бело-голубые» стали обладателями Кубка УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ари
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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Zenituwka
06 Февраля 2023 в 09:19
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