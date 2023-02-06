Ари: «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет»

Экс-нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» Ари поделился мнением о том, смог бы «Зенит» выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы, если бы российские команды не были отстранены от международных турниров.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Также, по мнению футболиста, «сине-бело-голубые» могли бы побороться за попадание в тройку сильнейших команд чемпионата Бразилии, навязав серьёзную конкуренцию в соперничестве за чемпионский титул «Фламенго» и «Палмейрасу».

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ подряд. После 17 туров текущего сезона чемпионата России петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка. В 2008 году «сине-бело-голубые» стали обладателями Кубка УЕФА.