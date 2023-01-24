Кавазашвили: «Кипр был бы хорошим вариантом для Дзюбы»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, где мог бы оказаться экс-форвард российской сборной Артём Дзюба.

«В РПЛ он был лучшим нападающим, играл четко, ярко. Жаль, что сейчас он не играет. Может, ему попробовать себя на Кипре — это был бы хороший вариант. Там он с удовольствием покажет себя и, самое главное, будет забивать голы», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, Дзюба до сих пор является классным футболистом, выразив непонимание того, почему нападающий по-прежнему сидит без клуба.

Напомним, что Артём Дзюба с ноября прошлого года является свободным агентом после разрыва соглашения с турецким коллективом «Адана Демирспор».