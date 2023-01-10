Специальные отступные за Сычевого «Зениту»: Свобода договора или админресурс

Владимир Сычевой зимой сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», но главной темой этого перехода стал «Зенит». Виной тому размер отступных, которые для питерцев стали уникальными. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, это нормально или нет.

По данным целого ряда СМИ, у Владимира Сычевого в контракте с «Крыльями Советов» есть пункт об отступных. Однако важно не это, интереснее, что они различаются. Так, для «Зенита» их размер составляет 200 миллионов рублей (чуть более 2,6 миллиона евро по текущему курсу), а для всех остальных клубов – 1 миллиард рублей (примерно 13,2 миллиона евро). Разница почти в пять раз породила уже множество пересудов о том, не заложен ли тут скрытый смысл.

Текущую ситуацию многие стали использовать, чтобы в очередной раз обвинить «Зенит» в наличии админресурса или просто рычага давления на остальные клубы. Действительно, со стороны это выглядит именно так. Причём разницу в размере отступных питерцы могут использовать по-разному. Очевидно, если Сычевой продолжит забивать, то «сине-бело-голубые» будут иметь привилегированную опцию на его покупке. При этом «Зенит» может ею воспользоваться как для себя, так и для того, чтобы просто не дать конкуренту его заполучить. А ещё «Зенит» с такой опцией на ровном месте получил шанс заработать. Предположим, что Сычевого захочет купить кто-то в России, но не сами питерцы. «Зенит» в этом случае сможет купить форварда за 200 миллионов и продать, например, за 600, чтобы покупателю было выгоднее.

Ситуация на самом деле выглядит не очень пристойно, но обвинять «Зенит» в очередном не слишком красивом шаге (как было в истории с Суторминым, например) не стоит. Во-первых, прямо сейчас нет прямых оснований считать, что питерцы вообще к этому имеют отношение. Владимиру Сычевому в феврале исполнится 27 лет, так что назвать его сильно перспективным нельзя. При этом у «Зенита» атакующая линия прямо сейчас укомплектована. Наверное, при каких-то обстоятельствах питерцам Сычевой и может потребоваться, но пока это совсем не выглядит очевидным.

Более того, подобные условия контракта скорее на руку не столько «Зениту», сколько самому Сычевому, и в этом логика есть, если поставить себя на его место. Парень, которого ещё полгода назад никто не знал, начинает резко забивать, получает приглашение в сборную. Сычевой надеется, что он продолжит прогрессировать. Наверное, прямо сейчас в России есть «Зенит» и есть все остальные, так что желание многих футболистов попасть в питерский клуб оправданно. В такой ситуации вполне логично на месте Сычевого поставить в контракте хоть для одной команды, в которой он хотел бы оказаться, эксклюзивные условия.

Кто-то может в этой истории искать заговор, кто-то может видеть свободу договора. В конце концов часто бывает, что в контрактах футболистов есть отдельные отступные для клубов из разных стран, разных турниров.

Интереснее тут другое. Случись подобная история в Испании, Англии или Германии, это наверняка привело бы к изменению регламента ФИФА о переходах футболистов. Можно вспомнить, что долгое время нормой был запрет на игру арендованных игроков против клубов, которым они принадлежат. Ситуацию изменило противостояние «Атлетико» и «Челси» в Лиге чемпионов, когда такой пункт был признан незаконным, и Тибо Куртуа смог сыграть против лондонцев. Очевидно, что и с размерами отступных ФИФА рано или поздно будет разбираться, чтобы отдельные клубы по той или иной причине не могли получать выгоду. Однако кейс Сычевого в России точно не приведёт к подобному глобальному изменению регламента ФИФА.

Роман Андреев