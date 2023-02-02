Экс-игрок «Зенита» рассказал, какие советы он давал Роналду в сборной Португалии

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра рассказал о том, как он помогал известному нападающему Криштиану Роналду освоиться в национальной команде.

Напомним, Роналду дебютировал за Португалию в 2003 году, когда ему было 18 лет. С тех пор за национальную команду свей страны форвард провёл 196 матчей и забил 118 голов, став лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Его нужно было направлять. Он же из таких игроков, которые берут мяч и сразу стремятся что-то показать, пройти на дриблинге, посоревноваться. Роналду делал всё один, а мы ему говорили: «Спокойно, дружище, не суетись», — цитирует Мейру «Чемпионат».

В начале текущего года 37-летний Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насром». За новую команду португалец успел провести два матча, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.