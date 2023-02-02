Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита» рассказал, какие советы он давал Роналду в сборной Португалии

02 Февраля 2023 • 11:16 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра рассказал о том, как он помогал известному нападающему Криштиану Роналду освоиться в национальной команде.

Напомним, Роналду дебютировал за Португалию в 2003 году, когда ему было 18 лет. С тех пор за национальную команду свей страны форвард провёл 196 матчей и забил 118 голов, став лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Его нужно было направлять. Он же из таких игроков, которые берут мяч и сразу стремятся что-то показать, пройти на дриблинге, посоревноваться. Роналду  делал всё один, а мы ему говорили: «Спокойно, дружище, не суетись», — цитирует Мейру «Чемпионат».

В начале текущего года 37-летний Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насром». За новую команду португалец успел провести два матча, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Мейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
12:08 · Россия. Премьер-лига
Карпин одним словом выразил своё отношение к Дзюбе
12:05 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по Баринову
11:50 · Россия. Премьер-лига
Мейра рассказал, почему Тавареш перешёл в «Спартак»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Митрески - о работе Абаскаля: «Спартак» потерял фирменный стиль»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, звали ли его обратно в «Спартак» после отставки в 2014 году
11:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» рассказал, какие советы он давал Роналду в сборной Португалии
11:15 · Россия. Премьер-лига
Губерниев рассказал, как относится к словам Кокорина о тюрьме
10:58 · Россия. Премьер-лига
Бердыев высказался об отъезде легионеров из РПЛ
10:55 · Россия. Премьер-лига
Мейра рассказал, что общего между «Наполи» и «Зенитом» Спаллетти
10:51 · Россия. Премьер-лига
Газизов заявил, что «Уфа» сделала предложение Павлюченко
10:41 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о словах Кокорина о тюрьме
10:17 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Были предложения из Германии и Франции, но я решил перейти в «Динамо»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё рассказал, что нужно «Динамо» для чемпионства в РПЛ
09:46 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Динамо»: «ВАР сильно портит футбол»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Мейра: «Зенит» - сильнейшая команда России»
Все новости
Рекомендуем