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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Сканавино рассказал, кому из бразильцев было сложнее остальных адаптироваться в клубе

03 Марта 2023 • 11:27 Комментировать
Зенит
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Пари НН
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04.03 16:30

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал об адаптации бразильских игроков в клубе из Санкт-Петербурга.

По словам специалиста, сложнее остальных адаптация далась нападающему Малкому, который перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

«Для того чтобы стать сегодняшним ярким атакующим игроком, ему (Малкому) понадобилось время. Зато теперь он и Клаудиньо стали вашими согражданами, что должно придать им ещё большей уверенности в своих силах», — цитирует Сканавино «Спорт-Экспресс».

Также тренер признался, что изначально с трудом представлял истинный потенциал Вендела, перешедшего из португальского «Спортинга» осенью 2020 года. Однако затем, по славам Сканавино, бразилец сумел раскрыться в полной мере.  

Напомним, что в настоящий момент цвета «Зенита» защищают семь бразильских футболистов: Малком, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Родригао и Дуглас Сантос.

После 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка. Завтра, 4 марта, в матче 18-го тура чемпионата России команда Сергея Семака встретится с «Пари НН». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андреа Сканавино Малком Филипе Маркус Вендел
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