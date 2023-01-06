Колыванов уверен, что приток легионеров только поможет РПЛ

Российский специалист Игорь Колыванов уверен, что чем больше и чаще российские клубы будут подписывать легионеров, тем будет лучше для всего отечественного футбола, ведь россиянам будет на кого равняться.

«Чем больше высококлассных легионеров в РПЛ, тем быстрее будут расти российские игроки. Всегда же приятно смотреть, когда к нам в страну приезжает играть хороший футболист», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Он добавил, что рядом с легионерами российская молодёжь учится новому.

РПЛ возобновится в первые выходные марта, лидирует – «Зенит», в составе которого многочисленные легионеры играют не последнюю роль.