​На матчах РПЛ можно будет увидеть цитаты Юрия Розанова

Два года назад из жизни ушёл известный спортивный комментатор Юрий Розанов, который был кумиром огромного числа людей. Кто-то помнит Розанова по озвучиванию симулятора ФИФА, кто-то – по шикарным репортажам. В любом случае, слушать этого комментатора всегда было интересно.

В память о Юрии Розанове на матчах ближайшего тура Российской премьер-лиги можно будет увидеть цитаты великого комментатора. Они будут размещены на рекламных бортах по периметру около футбольных полей.

Матчи 18-го тура чемпионата России пройдут 3, 4 и 5 марта. Пожалуй, самым интересным будет противостояние «Ростова» и «Локомотива» в субботу.