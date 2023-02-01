Юран: «У Филина есть все данные для того, чтобы перейти в чемпионаты Германии и Италии»

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о переходе бывшего защитника подмосковной команды Александра Филина в бельгийский «Эйпен».

По словам Юрана, 26-летний футболист советовался с ним перед трансфером. Специалист поддержал переход, так как считает, что за рубежом перед Филином откроются самые лучшие перспективы.

«Для Филина переход в бельгийский клуб — трамплин. У Александра есть все данные для того, чтобы перейти в дальнейшем в лучшие чемпионаты Германии и Италии», — цитирует Юрана Sport24.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Химок» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.