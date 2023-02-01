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Юран: «У Филина есть все данные для того, чтобы перейти в чемпионаты Германии и Италии»

01 Февраля 2023 • 13:19 Комментировать
Эйпен
...
Генк
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Через 6 ч. 34 мин.

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о переходе бывшего защитника подмосковной команды Александра Филина в бельгийский «Эйпен».

По словам Юрана, 26-летний футболист советовался с ним перед трансфером. Специалист поддержал переход, так как считает, что за рубежом перед Филином откроются самые лучшие перспективы.

«Для Филина переход в бельгийский клуб — трамплин. У Александра есть все данные для того, чтобы перейти в дальнейшем в лучшие чемпионаты Германии и Италии», — цитирует Юрана Sport24.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Химок» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Эйпен Александр Филин
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ЭЙПЕН ГЕНК
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