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Экс-полузащитник «Химок» Камышев высказался о своём будущем

16 Февраля 2023 • 15:27 Комментировать
Факел
...
Химки
03.03 19:00

Бывший полузащитник «Химок» Илья Камышев, находящийся сейчас в статусе свободного агента, высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист проходит сборы с московской «Родиной».

«Пока ничего не ясно, поиск клуба продолжается. Сейчас продолжаю заниматься индивидуально с тренером, поддерживаю форму», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Камышев провёл за «Химки» 10 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее он также выступал за «Зенит-2» и «Чертаново».  На сегодняшний день рыночная стоимость хавбека оценивается в 200 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Илья Камышев
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