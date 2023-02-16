Экс-полузащитник «Химок» Камышев высказался о своём будущем

Бывший полузащитник «Химок» Илья Камышев, находящийся сейчас в статусе свободного агента, высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист проходит сборы с московской «Родиной».

«Пока ничего не ясно, поиск клуба продолжается. Сейчас продолжаю заниматься индивидуально с тренером, поддерживаю форму», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Камышев провёл за «Химки» 10 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее он также выступал за «Зенит-2» и «Чертаново». На сегодняшний день рыночная стоимость хавбека оценивается в 200 тысяч евро.