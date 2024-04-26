Пономарёв ответил, был ли пенальти в моменте с Чаловым

Экс-игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о моменте с нападающим «армейцев» Фёдором Чаловым во вчерашнем дерби со «Спартаком» (0:0).
«Был ли пенальти в моменте с Чаловым? Думаю, что нет. Все же он рукой не играл, но это лично мое мнение, пусть разбираются в ЭСК», - передает слова ветерана «РБ Спорт».
По итогам 25 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» - шестое. В следующем туре чемпионата страны «армейцам» будет противостоять калининградская «Балтика», а «красно-белые» сыграют против столичного «Локомотива».
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