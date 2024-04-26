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Пономарёв ответил, был ли пенальти в моменте с Чаловым

26 Апреля 2024 • 08:48 Комментировать (1)

Экс-игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о моменте с нападающим «армейцев» Фёдором Чаловым во вчерашнем дерби со «Спартаком» (0:0).

«Был ли пенальти в моменте с Чаловым? Думаю, что нет. Все же он рукой не играл, но это лично мое мнение, пусть разбираются в ЭСК», - передает слова ветерана «РБ Спорт».

По итогам 25 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» - шестое. В следующем туре чемпионата страны «армейцам» будет противостоять калининградская «Балтика», а «красно-белые» сыграют против столичного «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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wertygaz
26 Апреля 2024 в 09:24
А толку от ЭСК результат не поменять. Пенальти был, как и красная для Мойзеса… судья и Вар в своем репертуаре, что не удивительно, из спец ставят на Спартак…
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