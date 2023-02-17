Тихий: «Жду предложений из Турции, России и вообще от всех»

Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал о своем нынешнем положении, игрок с опытом игры в РПЛ до сих пор находится в активном поиске команды.

«Пока что жду предложений от клубов из Турции, России и вообще от всех. И тренируюсь индивидуально в Москве», - рассказал россиянин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, ранее защитник сообщил, что его переход в один из турецких клубов осложнили недавние землетрясения, которые пережила эта страна. Де-факто Тихий уже не является игроком «Химок» - Спартак Гогниев не взял игрока на зимние сборы, защитник тренируется по индивидуальной программе.

Стоимость 30-летнего футболиста по версии портала Transfermarkt – 900 тыс. евро.