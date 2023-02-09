Билялетдинов рассказал о тренировках Гогуа в «Химках»

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал о тренировках ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который сейчас находится в подмосковном клубе на просмотре.

«Он приступил к тренировкам, занимается несколько дней. Сейчас пока невозможно оценить его состояние, прошло слишком мало времени», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, что последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран», который он покинул в марте прошлого года. Также защитник выступал за волгоградский «Ротор», белградский «Партизан», «Тамбов» и московский ЦСКА, в составе которого провёл пять встреч и забил один гол.

После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.