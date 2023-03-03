Тренер «Химок» Джиоев: «Времени на сборах было, конечно, мало, но проделали большой объем работы»

Тренер «Химок» Георгий Джиоев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- «Химки» кардинально обновили состав в этом межсезонье. Времени сборов хватило, чтобы наладить командные взаимодействия?

- Это только игра покажет сегодня. Времени было, конечно, мало, но проделали большой объем работы. Надеюсь, всё будет хорошо.

- Резиуан Мирзов пропустил последние контрольные матчи, прошла информация о том, что он был травмирован. Сейчас он в старте. Он готов провести все 90 минут?

- Да, все готовы, все, кто в заявке, готовы на все 100%.

- Владимир Хубулов присоединился к команде самым последним, в последний день дозаявочного окна. Почему он сегодня в старте? Он успел убедить в своей состоятельности?

- Сыграл две контрольные игры, нам понравилось. Он знает наши требования, поэтому ему было проще влиться, чем легионерам.

- На заключительном сборе «Факел» проводил все игры в закрытом режиме. Как вы готовились к сопернику и собирали информацию?

- Сложно провести в закрытом. Мы знали, как играл «Факел». Я думаю, он нас ничем не удивит.