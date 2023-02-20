Канчельскис рассказал о проблемах российского футбола

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о российском футболе.

Канчельскис считает, что футбол в России превратился в бизнес, и это негативно на нём отражается.

«Российский футбол — хаос, это однозначно. Почему? Делают так, как хотят руководители. Так быть не должно! Руководитель должен платить деньги, а тренер — давать результат», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Также эксперт рассказал о том, что в России некоторые тренеры берут с игроков деньги за приглашение к ним в команду. Однако конкретных имён Канчельскис называть не стал.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. До конца турнира командам осталось провести по 13 встреч.