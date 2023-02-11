Агент Гогуа: «В «Химках» понятие дедлайн очень относительное»

Дмитрий Селюк, представитель защитника Седрика Гогуа, вновь поделился информацией о будущем игрока в подмосковных «Химках».

«В «Химках» понятие дедлайн очень относительное. Там у многих еще контракты не подписаны, надо разобраться. Он только неделю назад приехал, играет, всё хорошо», — заявил агент ивуарийца в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Селюка, Гогуа провёл одну встречу в футболке коллектива Премьер-лиги, однако его будущее будет определено после следующих четырёх игр «Химок» в рамках зимнего сбора.

Напомним, что Седрик Гогуа находится в расположении подмосковной команды с начала февраля. Ранее ивуариец уже выступал в России за ЦСКА, «Тамбов», «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.